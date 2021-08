D'Damme kréien et an der EM-Qualifikatioun mat Italien, der Slowakei an der Schwäiz ze dinn.

Souwuel d'FLBB-hÄRE wéi och d'Dammennationalekipp kennen hir Géigner an der EM-Qualifikatioun. D'Lëtzebuerger Häre kréien et an der 1. Ronn vun der Pre-Qualifikatioun fir d'EM 2025 am Grupp B mat Rumänien an Albanien ze dinn. Italien, d'Slowakei an d'Schwäiz sinn d'Géigner vun den FLBB-Dammen an der Qualifikatioun fir d'Europameeschterschaft. Gespillt gëtt béid Kéieren am November.