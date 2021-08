De Ken Diederich huet ee Kontrakt vun engem Joer als "Head of Basketball" ënnerschriwwen.

Nieft senger Funktioun als Coach vun den Häre wäert hien ënnert anerem Profien, déi am Ausland sinn, encadréieren an och nei Konzepter fir d'Jugend am Lëtzebuerger Basket opsetzen.