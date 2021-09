Am Dammebasket fänkt e Freideg den Owend mat der Partie Conter géint de Basket Esch déi nei Saison un.

Virschau Dammebasket / Reportage Guy Seyler

Wie sinn d’Favoritten op den Titel? Wie fënnt een éischter ënnen an der Tabell erëm? Mir hunn déi Froe weiderginn un d’Michèle Orban. Si huet 19 Joer laang um héchsten Niveau gespillt, éier si elo d’Schong un den Nol gehaangen huet. Allerdéngs fält hir e Pronostic och net liicht.

"Am allgemenge fält et mir immens schwéier, fir elo ze soen, ok dat dote sinn d'Favoritten, dat doten éischter net, well esou vill Changementer an der Off-Season waren, wéi mengen ech wierklech nach ni. Engersäits hu ganz vill Lëtzebuergerinnen de Veräin gewiesselt, da si sou vill nei Gesiichter bei den auslännesche Spillerinnen an et hunn nach méi Veräiner decidéiert, fir mat 3 Non-Jiclen unzetrieden, esou datt ganz vill Inconnuen do sinn. Wann ech mech muss fir Favoritten decidéieren, da géing ech als éischt Diddeleng nennen. Well ech fannen Diddeleng huet eng Ekipp wou op alle Positiounen, souwuel op lëtzebuergescher wéi op auslännescher Säit gutt besat ass. An ech weess aus eegener Erfarung, datt et eng Ekipp ass mat enger gudder Ambiance, mat Spaass um Training, déi einfach funktionéiert. Als zweet Ekipp géing ech de Gréngewald nennen. Si kruten nach véier Spillerinne vun Ettelbréck dobäi, wou och ganz vill Talent matbréngen. Als drëtt Ekipp géing ech d'Musel Pikes nennen. Si setzen op Kontinuitéit, si spillen zanter Jore mat Plusminus der nämmlechter Ekipp. Ech denke mat hinne muss een ëmmer ëmmer rechnen."

Rechne muss een och mat Steesel an Esch. Allerdéngs muss ee kucken, wéi si mat de Changementer a mam Ëmbau eens ginn. Ob Walfer nach emol esou en iwwerraschende Parcours gléckt wéi d’lescht Saison, bleift ofzewaarden.

Wat de Wupp vun der Tabell ugeet, do nennt d’Michèle Orban den Opsteiger Wolz, déi staark verjéngten Ekipp vun Ettelbréck an d’Sparta, där et un Experienz feelt.

Datt net 9, mee erëm 10 Ekippen um héchsten Niveau matspillen, bréngt fir d’Michèle Orban eng positiv Entwécklung fir den Dammebasket.

E Samschdeg den Owend um 18 Auer spillt den Titelverdeedeger T71 Diddeleng doheem géint d’Musel Pikes. Dat ass schonn eng wichteg Partie.

Den Iwwerbléck vun der LBBL Dammen