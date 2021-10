Zu Ettelbréck kann d'Lokalekipp ee ganz serréierte Match fir sech entscheeden.

E Sonndeg den Owend war am Hären- an am Dammebasket den Ofschloss vum 4. Spilldag am Championnat.

Um Samschdeg scho gouf et déi 3. Néierlag vun der Saison fir de Champion Diddeleng, wärend Hiefenech an Esch weider ongeschloe bleiwen.

Härebasket

Um leschte Match vum 4. Spilldag an der LBBL huet d'Etzella sech an engem enke Match mat 92:86 (25:18, 15:21, 27:26, 25:21) géint d'Fiels duerchgesat.

D'Etzella war am éischte Véierel besser an ass mat 7 Punkten a Féierung gaangen, am zweete Véierel ass d'Arantia awer méi staark ginn, sou dass et mat enger knapper 40:39-Féierung fir d'Haushären an d'Hallschent gaangen ass. Am drëtte Véierel ware béid Ekippen op Aenhéicht an d'Etzella ass mat 2 Punkte Virsprong an déi lescht 10 Minutte gaangen. Hei waren déi Ettelbrécker du laang iwwerleeën, ma kuerz viru Schluss ass d'Ekipp aus der Fiels nach eng Kéier erukomm. Um Enn konnt d'Etzella déi knapp Victoire awer iwwer d'Zäit bréngen.

Dammebasket

Bei den Dammen huet sech d'Etzella dogéint missen doheem mat 65:75 (12:18, 15:17, 17:21, 21:19) géint de Gréngewald geschloe ginn. Nodeems et an der Paus scho 37:25 fir d'Visiteure stoung, ass d'Etzella an de leschten zwee Véierel besser ginn, ma d'Victoire fir de Gréngewald war awer ni richteg a Gefor.