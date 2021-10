Esch bleift iwwerdeems no enger 77:54-Victoire géint Contern weider un der Spëtzt vum Championnat.

E Samschdeg den Owend war am Hären-Basket de 4. Spilldag an der LBBL an och bei den Damme waren et d'Matcher fir de Kont vum 4. Spilldag.

Härebasket

Am Spëtzematch tëscht Diddeleng an der Sparta gouf et eng 86:96-Defaite (27:24, 22:18, 22:32, 15:22) fir den aktuelle Champion. Et war iwwer wäit Strecken eng ausgeglache Partie, an där Diddeleng sech kuerz virum Enn vum zweete Véierel eng 7-Punkten-Avance erausspille konnt. Duerno war d'Sparta awer besser am Match a sou konnte si de Match am drëtte Véierel och dréinen. Am leschte Véierel konnt d'Sparta de Match dann zu hire Gonschten entscheeden a sou gouf et um Enn eng 96:86-Victoire fir d'Gäscht. Fir den T71 ass et déi drëtt Néierlag noeneen.

Fir de Basket Esch gouf et eng kloer 77:54-Victoire (25:14, 16:15, 21:13, 15:12) géint Contern. Esch bleift domat no 4 Spilldeeg weider ongeschloen an der LBBL.

D'Amicale vu Steesel verléiert mat 73:88 (24:21, 24:22, 6:24, 19:21) géint d'Residence vu Walfer a bleift weiderhin ouni Victoire an dëser Saison.

Hiefenech konnt sech mat 77:63 (17:26, 26:15, 13:12, 21:10) géint den Telstar duerchsetzen a bleift och ongeschloen.



D'Musel Pikes verléieren iwwerdeems och mat 63:77 (12:21, 9:20, 19:18, 23:18) géint de Racing, déi soumat déi éischte Victoire vun der Saison feiere kënnen.

Dammebasket

De Champion Diddeleng huet näischt géint d'Damme vu Conter ubrenne gelooss a wënnt kloer mat 101:45 (21:16, 30:8, 22:8, 28:13). An den éischte Minutte konnt Conter nach mathalen, ma duerno konnt Diddeleng de Match ëmmer méi op seng Säit zéien a sou louch een nom éischte Véierel och ewell mat 21:16 am Avantage. Am zweete Véierel konnt Diddeleng de Match da schonn entscheeden. Conter ass an den zweeten 10 Minutte just 8 Punkte gelongen, der Lokalformatioun dogéint ganzer 30.

Och duerno konnt Conter net méi vill dogéint setzen a sou gouf et um Enn eng ganz däitlech 101:45-Victoire fir de Champion.

D'Amicale huet iwwerdeems mat 69:83 (8:18, 17:19, 17:24, 27:22) géint d'Residence vu Walfer de Kierzere gezunn.

Fir d'Musel Pikes gouf et déi erhoffte Victoire géint den Opsteiger Wolz, dëst mat 78:57 (27:16, 15:8, 25:15, 11:8).

D'Damme vum Basket Esch kënne sech iwwer eng 64:55-Victoire (21:9, 7:7, 16:20, 20:19) géint d'Sparta freeën.