Bei den Dammen huet sech Esch konnte bei der Etzella duerchsetzen an d'Musel Pikes kënne sech kloer zu Bartreng behaapten.

E Sonndeg war et am Damme wéi och am Hären-Basket d'Suite vum 5. Spilldag an der LBBL. E Samschdeg hu sech ënnert anerem den T71 bei den Damme an d'Residence Walfer bei den Hären duerchgesat, iwwerdeems Hiefenech déi éischt Defaite vun der Saison misst verdauen.

Et goufen dann och d'Coupe Matcher fir déi nächste Ronn ausgeloust. Bei den Häre kritt et Hiefenech mat Esch ze dinn a Contern kritt Besuch vun de Pikes. Bei den Damme muss den T71 op de Gréngewald fueren. Klickt hei, fir d'Iwwersiicht vun all de Matcher.

Härebasket

De Grondstee fir d'81:76-Victoire (21:19, 29:14, 14:25, 17:18) vun der Etzella géint de Basket Esch huet Ettelbréck am 2. Véierel geluecht. Nodeems et an der Ufanksphas relativ ausgeglach war, hu Gutenkauf a Co an deenen zweeten 10 Minutten den Escher keng Chance gelooss a gewannen dëse Véierel mat 29:10, sou dass hire Virsprong an der Paus bei confortabele 17 Punkten (50:33) louch. Wie gemengt huet dëst wier eng Aart Virentscheedung, huet sech awer getäuscht.

De Jordan Hicks huet seng Escher Kolleege matgerappt an esou ass Esch um Enn vum 3 Véierel nach emol op 6 Punkten erukomm. Béid Formatiounen hu sech um Enn näischt geschenkt an hunn ee serréierte Schluss-Véierel gespillt. De Gewënner heescht um Enn awer Etzella, déi sech mat 81:76 géint Esch duerchsetze konnten. Fir Esch ass et déi éischten Néierlag an dëser Saison.

D'Sparta Bartreng huet no 3 iwwerzeegende Véierel kloer mat 84:63 (25:20, 26:15, 25:7, 8:21) géint d'Amicale Steesel gewonnen. Bei der Sparta war et virun allem den Henry Pwono mat 31 Punkten deen d'Impulser gesat huet. D'Sparta bestätegt domat seng gutt Form, Steesel bleift um Tabellewupp.

Dammebasket



Um Sonndeg haten Damme vun der Etzella Besuch vum Basket Esch. Nodeems den 1. Véierel bei der Etzella net wierklech vill zesummegelaf ass, konnte si sech an deenen zweeten 10. Minutten nees erukämpfen, ouni awer d'Féierung an eegener Hal ze iwwerhuelen. Alles an allem waren d'Escher ënnert dem Impuls vum Cori Sharise Coleman an dem Billie Schulte ze staark, sou dass si sech no 4. Quartere mat 79:60 (19:9, 18:21, 19:16, 23:14) géint d'Etzella Ettelbréck duerchsetzen.

Iwwerdeems ass et fir Dammen vun der Sparta doheem net besser gelaf wéi der Etzella. Am Match géint d'Pikes war den 1. Véierel wuel nach ausgeglach (16:16), an d'Bartrenger Damme konnten de Pikes ënnert dem Impuls vum Laura Henket (14 Punkten no 40 Minutten) Paroli bidden. Dono ass et awer ëmmer méi schwéier ginn, an d'Gäscht konnte sech no an no ëmmer méi ofsetzen. Um Enn gewannen d'Musel Pikes zu Bartreng mat 76:44 (16:16, 19:11, 25:6, 16:11).