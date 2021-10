Donieft bleift Walfer mat enger klorer Victoire am Spëtzegrupp.

E Samschdeg den Owend war am Hären-Basket de 5. Spilldag an der LBBL. Bei den Damme waren d'Matcher och fir de Kont vum 5. Spilldag.

Härebasket

Zu Hiefenech huet d'Heemekipp hiren éischte Match vun der Saison mat 73:88 (18:16, 16:30, 15:27, 24:15) géint den AB Contern verluer. Am éischte Véierel ass d'Ekipp vum Trainer Daniel Brandao gutt an de Match komm, dono hunn d'Gäscht de Match ëmmer méi dominéiert. Bei Hiefenech ass am zweeten an drëtte Véierel net méi vill zesumme gelaf a Conter huet de Virsprong ausgebaut. Am leschte Véierel gouf et eng Reaktioun vun der Heemekipp, mee um Enn sollt et bei der klorer Victoire fir Conter bleiwen.

D'Résidence Walfer huet den Telstar Hesper mat 97:66 (25:9, 18:19, 29:21, 25:17) iwwerrannt. D'Gäscht hunn dobäi am éischte Véierel just 9 Punkte getraff a konnten dee Retard net méi ophuelen.

D'Fiels huet iwwerdeems an der eegener Hal mat 88:76 (27:25, 21:11, 20:20, 20:20) géint d'Musel Pikes gewonnen. D'Musel Pikes waarde weiderhin op hir éischt Victoire an dëser Saison.

De Racing huet däitlech mat 77:99 (17:26, 23:29, 13:29, 24:15) géint den T71 Diddeleng de Kierzere gezunn. Fir d'Gäscht war et déi zweet Victoire vun der Saison.

Dammebasket

Bei den Damme koum et zu Walfer zum Remake vun der Finall vun der leschter Saison tëschent der Heemekipp an dem T71 Diddeleng. Um Enn konnt de Champion aus dem Süden sech mat 81:74 (21:24, 24:22, 9:19, 20:16) duerchsetzen. An der éischter Hallschent war et eng serréiert Partie a keng vu béiden Ekippe konnt sech entscheedend ofsetzen. Nom éischte Véierel louch Diddeleng mat dräi Punkte vir. Bis zur Paus ass Walfer bis op ee Punkt erukomm. Am drëtte Véierel konnt de Champion de Virsprong entscheedend ausbauen a Walfer si just 9 Punkte gelongen. Walfer huet am leschte Véierel nach emol alles probéiert, mee Diddeleng konnt de Virsprong bis zum Schluss halen.

De Gréngewald huet iwwerdeems mat 75:59 (20:14, 21:18, 13:17, 21:10) géint den AB Contern d'Iwwerhand behalen.

Zu Wolz hat d'Ekipp aus dem Norde wärend dem ganze Match keng Chance géint d'Amicale vu Steesel. D'Gäscht konnte sech um Enn mat 109:72 (21:33, 17:34, 11:25, 23:17) duerchsetzen.