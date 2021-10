Wéinst den neie Covid-Mesuren gi bis e Freideg keng Futtball- an Dëschtennis-Matcher gespillt.

Dat hunn déi zwou grouss Federatiounen en Dënschdeg matgedeelt. Et war een iwwerrascht, datt déi nei Mesuren net réischt solle vum 1. November u gëllen, mee schonns vun en Dënschdeg un.

FLTT vs Dan Kersch/Reportage Rich Simon

Dorobber war ee weder bei der FLF, nach bei der FLTT preparéiert. De President vun der Dëschtennisfederatioun, den André Hartmann, hat zwar virum Regierungsrot ee Gespréich mam Sportminister Dan Kersch, wou dee virop wollt wëssen, wéi d'FLTT zu deem Zäitpunkt géif mat de Covid-Mesuren eens ginn. Fir den André Hartmann ass aus deem Gespréich awer net ervirgaangen, datt déi nei Mesurë schonns sollten direkt, also en Dënschdeg, a Kraaft trieden.

"Dofir ware mir schonns iwwerrascht, wéi d'Kommunikatioun vum Ministère de leschte Méindeg komm ass, nodeems de Vott an der Chamber war. Mir hate Matcher den 19. programméiert. Dat sinn eng ronn 40 Coupematcher. Dat war an där kuerzer Zäit, fir d'Veräiner an och d'Spiller ze informéieren, datt déi sech konnten drop astellen, net méiglech."

Den Dan Kersch huet en Dënschdeg RTL géintiwwer gesot, datt hien iwwerrascht wier, datt den André Hartmann net gewosst hätt, datt déi néi Mesuren direkt nom Vott an der Chamber géife gëllen. Schliisslech géif d'Duechter vum FLTT-President als Deputéiert an der zoustänneger Chamberkommissioun setzen. Dat wëll den André Hartmann esou net stoe loossen.

"Datt de Sportminister do een Amalgamm mécht mat engem politesche Mandat an deem vun engem President vun der Dëschtennisfederatioun. Jo d'Carole Hartmann ass eis Duechter. An dësem Fall ass et awer net esou, fir Relatiounen hierzestellen. Dat ass eng Saach, déi um Niveau vun der Politik muss gekläert ginn. Ech fannen dat een déckt Stéck, datt do am Fong geholl, déi Relatioun hiergestallt ginn ass."

Den André Hartmann huet nach betount, datt d'FLTT net géint d'Mesuren ass, déi vun der Regierung festgehale goufen. Et wier een awer vum Zäitpunkt méi wéi iwwerrascht gewiescht.