Dat huet d'Lëtzebuerger Futtball-Federatioun en Dënschdeg de Mëtteg an engem offizielle Schreiwes matgedeelt.

D’FLF krut déi nei Dispositiounen eréischt e Méindeg den Owend vum Sportsministère matgedeelt. Zu hirem Erstaunen trieden déi nei Mesurë schonn direkt en Dënschdeg a Kraaft an net eréischt den 1. November. Aus Respekt vis-à-vis vun all hiren Benevollen huet d’Futtballfederatioun d’Decisioun also geholl, all d’Matcher, souwuel d’Championnats wéi och d’Frëndschaftsmatcher, bis en Donneschdeg ze annuléieren.

Déi nei Dispositioune gesinn effektiv vir, datt d’Schnelltester op der Plaz fir d’Sportler an all d’Leit ronderëm net méi zielen. Dat stellt jiddweree virun eng schwiereg Situatioun, esou d’FLF.

D’Federatioun schéckt esou séier wéi méiglech en adaptéierte Spillprogramm.

PDF: Offiziellt Schreiwes vun der FLF