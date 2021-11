Géint Sokol/Post Wien ass et fir d'Résidence och am zweete Match eng 0:3-Defaite ginn.

Am Tour vun de leschten 32 gouf et no der 0:3-Defaite géint Sokol/Post am Allersmatch och am Retourmatch e Mëttwoch den Owend fir Walfer näischt ze huelen. Wéi schonn am éischte Match konnten d'Lëtzebuergerinne gutt mathalen, ma d'Ekipp aus Éisträich war um Enn vun de Sätz ëmmer e Stéck méi effektiv. Sou goufen déi éischt zwee Sätz mat 22:25 an 23:25 nëmme knapp verluer. Am drëtte Saz huet Sokol/Post da mat 25:18 den Deckel drop gemaach a steet no enger weiderer 3:0-Victoire an der nächster Ronn.