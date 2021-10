D'Résidence huet géint d'Ekipp aus Éisträich mat 0:3 verluer.

Am Tour vun de leschten 32 huet sech de Lëtzebuerger Champion Résidence Walfer am europäesche Challengecup misse mat 0:3 am Allersmatch géint Post Sokol aus Éisträich geschloe ginn. D' Lëtzebuergerinnen hu virun allem an den éischten 2 Sätz ganz gutt matgespillt an hunn eréischt spéit missen dem Drock vun der Heemekipp noginn. An de Sätz huet Walfer 22:25, 20:25 a 15:25 verluer. De Retourmatch ass den nächste Mëttwoch um 19.30 Auer zu Walfer. Optakt dann och an der Coupe de Luxembourg am nationale Volleyball wou d'Gym Bouneweg géint de VC Belair, aus der éischter Divisioun, beim 3:0 keng Problemer hat.