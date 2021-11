Lëtzebuerg konnt net un déi staark Leeschtung aus dem éischte Match uknäppen.

Um Sonndeg Owend hunn d'FLBB-Dammen hiren zweete Match am Grupp H am Kader vun der EM-Qualifikatioun gespillt. No der knapper Defaite géint Schwäiz am éischte Match wollte Meynadier a Co. et an Italien besser maachen. Um Enn hunn d'Rout Léiwinnen awer kloer mat 48:82 verluer.

D'Italienerinne si virun eegener Kuliss gutt an de Match gestart an hunn de Lëtzebuergerinne mat enger gudder defensiver Aarbecht d'Liewe schwéier gemaach. Nom éischte Véierel stoung et deemno 23:14 fir d'Heemekipp. Och am zweete Véierel hunn d'Italienerinne konzentréiert weidergespillt a konnte bis zur Paus op 40:26 erhéijen.

Nom Säitewiessel hu sech béid Ekippen an enger éischter Phas schwéier gedoen, de Kierfchen ze treffen. D'Lëtzebuergerinnen hunn alles dru gesat fir de Réckstand opzehuelen, d'Heemekipp huet awer keng Feeler gemaach an um Enn vum drëtte Véierel stoung et 58:41. Och an de leschten 10 Minutten konnten d'Rout Léiwinne näischt méi dogéint setzen a hu sech kloer mat 48:82 misse geschloe ginn.

De 24. November geet et fir Lëtzebuerg weider mat engem Match géint Slowakei.