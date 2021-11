D’Damme vum HB Diddeleng spillen dëse Weekend zu Nis a Serbien hiren Allers- a Retourmatch am 3. Tour vum EHF European Cup.

Am Allersmatch um Freideg hunn déi Diddelenger Dammen nëmme knapp géint de Favorit aus Serbien verluer an dat mat 22:25. An der Paus stoung et 13:11 fir Nis. Ronn 8 Minutte virum Enn vun der Partie stoung et nach 20:20 gläich. Déi lescht Minutte ware méi komplizéiert, sou datt ee sech um Enn knapp huet misse geschloe ginn. Déi meescht Goler fir Diddeleng huet d’Joy Wirtz markéiert an zwar 9.

Um Samschdeg um 18.30 Auer ass de Retourmatch och a Serbien. Den HBD rechent sech Chancen aus, fir eventuell eng Iwwerraschung fäerdeg ze bréngen.