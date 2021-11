Donieft konnt sech den HB Diddeleng knapp géint de Standard duerchsetzen. Bei den Damme ass Bieles géint Käerjeng ënnergaangen.

E Samschdeg den Owend war am Lëtzebuerger Handball-Championnat bei den Hären den 9. Spilldag, bei den Damme war et den 8.Spilldag.

Härenhandball

Bei den Hären huet sech den Tabelleleader HB Esch beim HC Bierchem mat 35:26 duerchgesat. D'Gäscht waren an der éischter Hallschent méi effektiv a konnte beim 18:14 e Virsprong vu véier Goler mat an d'Paus huelen. Déi Escher hunn och no der Paus de Fouss net vum Gas geholl an hunn de Spëtzematch verdéngt fir sech entscheet.

Méi spannend war et bei der Partie tëschent dem Standard an dem HB Diddeleng. D'Heemekipp war an der Paus mat 7 Goler am Avantage. An der zweeter Hallschent hunn d'Gäscht awer eng Reaktioun gewisen. Um Enn stoung et 29:27 fir den HBD.

Weider gouf et eng héich Victoire fir d'Red Boys géint Rëmeleng. An der eegener Hal huet een dem Géigner beim 39:18 keng Chance gelooss.

Am Tabellekeller huet de Chev Dikrech beim HBC Schëffleng mat 31:25 gewonnen. D'Heemekipp bleift mat 0 Punkten um Wupp vun der Tabell.

Dammenhandball

Bei den Dammen huet Dikrech um Samschdeg Owend näischt géint de Standard ubrenne gelooss. De Chev huet vu Ufank un e staarke Match gespillt a konnt sech um Enn mat 24:13 duerchsetzen. D'Gäscht krute sech géint e staarke Géigner net gewiert.

Ënnen of huet den Handball Bieles och nom 8. Spilldag kee Punkt. Géint den HB Käerjeng gouf et eng héich 41:11-Defaite.