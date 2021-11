An der 1/16-Finall vun der Dëschtennis-Weltmeeschterschaft zu Houston, war Endstatioun fir déi zwou Lëtzebuerger Spillerinnen.

D'Sarah De Nutte huet géint d'Nummer 1 aus der Weltranglëscht mussen untrieden. D'Cheng Meng aus China huet dann och näischt ubrenne gelooss, a gewënnt souverän mat 4-0 géint d'Lëtzebuergerin, déi an der Weltranglëscht op Plaz 79 gefouert gëtt. D'Sätz goufen op 2, 5, 3 an 2 verluer.

D'Ni Xia Lian (WR40) konnt sech do scho méi Hoffnungen op e gutt Resultat maachen, dat obwuel et géint d'Nummer 10 op der Welt gaangen ass. Virun 2 Woche konnt d'Ni Xia Lian nämlech géint d'Wang Yidi aus China mat 3-2 gewannen. Elo bei der WM war d'Chinesin awer ze staark. Och hei war et et klore 4-0 fir d'Chinesin (11-9, 11-8, 11-7 an 11-7).

Am Dubbel sti béid Lëtzebuergerinnen awer an der Ronn vun de leschte 16.