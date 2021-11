Déi zwou Lëtzebuergerinne konnte sech en Donneschdeg den Owend an der Ronn vun de leschten 32 géint eng Koppel aus dem Taiwan duerchsetzen.

Ni an De Nutte wannen de Match um Enn knapps mat 3:2, dobäi ware si schonns mat 1 Been eliminéiert. Nodeems si den éischte Saz gewanne konnten, hu si der 2 Stéck hannertenee verluer. Nodeems si sech mat engem kloren 11:1 an de 5. an decisive Saz gekämpft hunn, louch d'Lëtzebuerger Koppel am leschte Saz mat 2:9 zeréck, huet 2 Matchbäll ofgewiert an de Match tatsächlech nach gewonnen.

An der Ronn vun de beschte 16 spillen d'Ni Xia Lian an d'Sarah De Nutte elo géint eng staark Koppel aus Hongkong.

PDF: Schreiwes vun der FLTT