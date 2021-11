E Freideg den Owend war den Optakt vun de Véierelsfinallen an der Coupe de Luxembourg am Handball.

Den HB Diddeleng huet deen éischten Ticket fir d'Halleffinalle vun der Coupe de Luxembourg am Handball geléist. E Freideg den Owend huet ee sech an de Véierelsfinalle mat 34:27 zu Péiteng duerchgesat. An der Paus stoung et 17:15 fir den HBD. Déi meescht Goler fir Diddeleng huet den Alexsiej Szyczkow geschoss.