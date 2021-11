Vun 19 Joer u gëllt an Zukunft beim Sport den 2G, ausser et ass ee Profi-Sportler.

Wann dat neit Covid-Gesetz bis a Kraaft trëtt, wäerten et am Sport och eng Rei Ännerungen ginn. Bei de Sportler vun 19 Joer u gëllt dann den 2G, dat heescht et muss ee geimpft oder nees gesond sinn. Bei Profisportler gëllt allerdéngs den 3G, dat heescht do zielt dann och nach en zertifiéierte Schnelltest oder PCR-Test.

Bei de jonke Sportler tëscht 12 an 18 Joer inclus gëllt och den 3G. Bei de Kanner vun 0 bis 12 Joer ännert näischt am Verglach zu elo, dat heescht do ginn et keng Restriktiounen.

An engem Grupp bis zu 10 Leit, kann een awer och weiderhin ouni Restriktioune Sport maachen, esou de Sportminister Dan Kersch am RTL-Interview. Dat heescht deemno, datt zum Beispill Tennisspiller dann och weiderhin einfach esou méiglech bleift.

