D’Regierung zitt d’Schrauf bei den Anti-Covid-Mesuren un.

Den Impftaux, dee stagnéiert, an d’Zuel vun Neiinfektiounen, déi exponentiell unzéien, bréngen dëst mat sech.

Sou soll RTL-Informatiounen no den 3G op der Aarbechtsplaz hei am Land agefouert ginn. Dat heescht also, datt ee muss geheelt oder geimpft sinn oder awer muss en zertifiéierten Test presentéieren.

Am rekreativen Domaine, also der Fräizäit an den Hobbyen, gëtt den 2G-Modus agefouert. Wéi et schéngt, gëllt dës nei Reegel vun Aktivitéite mat méi wéi 10 Leit. Den 2G-Plus, also inklusiv nach en Testen, soll et net ginn.

D’Regierung huet e Méindeg am Nomëtteg decidéiert, datt et soll kuerzfristeg zu dësen neie Mesurë kommen, e geneeën Datum fir d’mise en vigueur gëtt et nach keen. Mä virdru muss et awer nach zu engem Accord mat de Sozialpartner kommen. Dës goufen ewell e Méindeg de Moie vun der Regierung consultéiert.

Weider Mesuren explizéieren d’Ministeren Bettel an Lenert op engem Briefing, deen no 17 Auer ufänkt an hei op RTL op allen Reseauen iwwerdroen gëtt.