Bei den Damme wënnt Walfer géint d’Musel Pikes an Diddeleng géint de Gréngewald.

E Samschdeg den Owend war bei den Hären a bei den Dammen den 12. Spilldag am nationale Basketchampionnat.

Härebasket

Um fréien Owend scho konnt d’Arantia och den zweete Match géint d’Sparta an dëser Saison fir sech entscheeden, dat duerch ee gudde leschte Véierel mat 81:72 (20:18, 18:22, 18:21, 25:11).

Iwwerraschend däitlech ka sech den T71 bei der 92:53-Victoire (26:18, 19:10, 23:14, 24:11) géint Contern duerchsetzen. Beschte Spiller beim aktuelle Champion war de Joe Kalmes, dee mat Ofstand déi meeschte Punkten aus senger Ekipp an och déi meeschte Rebounds hat.

Zu Hiefenech deet d’Lokalekipp sech schwéier, wënnt awer um Enn virun allem wéinst engem staarken drëtte Véierel mat 70:64 (13:14, 14:20, 19:8, 24:22) géint d’Musel Pikes.

Wéi erwaart hat den Tabelleleader aus Esch doheem géint de Racing kaum Problemer a konnt um Enn eng souverän 96:73-Victoire (24:19, 24:18, 27:19, 21:17) feieren.

An dann huet nach den Telstar ee serréierte Match bei der Amicale mat 80:88 (21:17, 28:10, 19:25, 20:28) verluer.

Dammebasket

Am Spëtzematch ka sech Walfer relativ däitlech mat 86:72 (31:17, 15:20, 23:23, 17:12) géint d’Musel Pikes duerchsetzen a kënnt op ee Punkt an der Tabell erun.

De Leader Diddeleng bleift iwwerdeems och géint de Gréngewald ouni Defaite dës Saison a wënnt mat 86:57 (15:19, 25:18, 20:12, 26:8).

D’Amicale behaapt sech no engem dominanten éischte Véierel mat 69:56 (22:6, 15:23, 15:15, 17:12) géint Contern.

Am leschte Match vum Owend ass et de Basket Esch, deen an enger enker Partie mat 64:59 (23:19, 7:20, 17:8, 17:12) géint den Tabelleleschten aus Wolz wënnt