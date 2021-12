Déi lescht Woch war am Escher Theater d'Séance académique am Kader vun de 75 Joer vun der Lëtzebuerger Handballfederatioun.

Vill Prominenz war present. Op nationalem Plang waren et zum Beispill déi héchst Sportsautoritéite wéi de Sportminister oder de President vum Comité Olympique. D'Handballfederatioun war donieft ganz frou, de President vun der europäescher Handballfederatioun ze begréissen. De Serge Olmo war ënnert de sëllegen Invitéen.

Séance académique vun der FLH / Reportage Serge Olmo

Wärend der Séance académique gouf natierlech den Historique gemaach. E wichtege Moment war wéi den Handball vum Feld an d'Hal gewiesselt ass, dat war vun 1975 un.

National ass iwwer déi laangjäreg Dominatioun vum HB Diddeleng geschwat ginn. Den HBD gouf vun 1963 bis 1973 ouni Ënnerbriechung Champion. Déi grouss Rivalitéit tëscht dem Diddelenger Handball an der Eschois Fola gouf natierlech och ernimmt. Tëscht 1955 an 1981 ware just den CA Diddeleng, den HB Diddeleng oder d'Eschois Fola Champion.



International gouf et vill Geschichten z'erzielen. Natierlech war de gréissten Highlight 2013 wéi den Handball Esch bis an d'Finall vum europäeschen Challenge Cup koum.

D'Handball Nationalekipp hat e puer wichteg Momenter erlieft. Dat memorabelst war de Lännermatch an der Coque viru 5.000 Leit géint den Olympiagewënner Frankräich. Et war dat den 30 Oktober 2008. D'Rout Léiwen haten en plus exzellent gespillt.

Besonnesch houfereg sinn d'Membere vun der Federatioun, datt den Dammenhandball a virun allem d'Dammennationalekipp nees richteg gutt strukturéiert ass an d'Rout Léiwinnen international matmaachen.

D'Federatioun hat de Michael Wiederer, den éisträichesche President vun der europäescher Federatioun invitéiert, deen ëm sou frou war, op d'Gebuertsdagsfeier ze kommen, well Lëtzebuerg e Grënnungsmember vun der EHF ass.

D'Junioren-EM vun 2001 hei zu Lëtzebuerg bleift den EHF-Funktionären a beschter Erënnerung.

Michael Wiederer: Lëtzebuerg war aktiv zanter der Grënnung vun der Federatioun an déi Lëtzebuerger Ekippen hu bei den Aktivitéite matgemaach. D'Junioren-Europameeschterschaft 2001 war exzellent organiséiert an allgemeng gesinn, sinn d'Funktionäre vum Lëtzebuerger Verband wéi och d'Arbitteren an déi Offiziell ganz aktiv.

Zanter Mee 2016 ass den Dr Romain Schockmel President vun der Federatioun. Wéi hien a seng Ekipp hiert Mandat ugefaangen haten, war déi finanziell Situatioun extrem schlecht. Elo gesäit et ganz an der Rei aus a punkto Finanzen.

Romain Schockmel: Mir wäerten déi Suen oder Rentréeën, déi mir kréien, wäerte mir probéieren integral un d'Veräiner zeréckzeginn a verschidde Missiounen asetzen fir d'Jugend an d'Dammen. Ech kann och bal houfreg soen, datt mir eng vun der Federatioune sinn, déi et fäerdeg bruecht huet, d'Primme vun Dammen an Hären an eng Egalitéit ze setzen.

De Romain Schockmel huet eng vun de schwéiersten Situatiounen z'iwwerwannen an där laanger Geschicht vu der Federatioun an dat natierlech wéinst dem Covid an der kommender 2G-Reegelung.

Romain Schockmel: Mir hu jo och keen Heel draus gemaach, datt eis Formule dëst Joer e Plan B virgesäit an e puer Retarde virgesinn hunn. Mir kennen d'Chifferen net genee a kënnen d'Situatioun net evaluéieren. Mir musse Solutioune fannen, déi jidderengem gerecht ass, esouwuel fir déi Leit, déi d'Hausaufgabe gemaach hunn, a fir déi aner, déi sech elo entscheeden, an ech wäert vu menger Säit aus all déi medezinesch Aidë mat bäiginn, fir déi Situatiounen kënnen ze regléieren.

Elo geschwënn kënnt e Buch eraus iwwer déi 75 Joer Lëtzebuerger Handballfederatioun.