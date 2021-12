An engem intensive Match muss sech d'Ekipp vun Déifferdeng um Enn mat 35:36 zu Diddeleng geschloe ginn. Iwwerdeems konnte sech Esch a Bierchem behaapten.

E Mëttwoch den Owend war am Lëtzebuerger Handball-Championnat am Titelgrupp vun den Hären den zweete Spilldag.

Zu Käerjeng konnt sech den HB Esch däitlech mat 38:26 duerchsetzen. Déi Escher hunn de komplette Match net vill ubrenne gelooss a wannen um Enn mat engem komfortabele Virsprong vun 12 Goler.

Fir Bierchem gouf et dann eng 39:30-Victoire géint Miersch. D'Gäscht vu Miersch hunn d'Bierchemer zemools an der éischter Hallschent vum Match ënner Drock gesat. Um Enn hat d'Ekipp aus dem Réiserbann dann awer d'Iwwerhand.

Am drëtte Match vum Owend hunn d'Red Boys zu Diddeleng mat 35:36 de Kierzere gezunn. D'Lokalekipp konnt d'Féierung aus der Paus an enger spannender Partie bis zum Schluss halen an de Match mat engem Gol Ënnerscheed fir sech entscheeden.