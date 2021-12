Donieft klappt Walfer d’Musel Pikes, d’Fiels wënnt knapps um Racing a Conter verléiert géint d'Amicale.

E Samschdeg den Owend war bei den Hären a bei den Dammen den Optakt vum 13. Spilldag.

Härebasket

Am éischte Match vum Owend huet de Racing doheem an engem serréierte Match géint d’Fiels mat 59:63 (12:13, 16:19, 17:19, 14:12) de Kierzere gezunn.

Zu Walfer ass d’Résidence hirer Favoritteroll gerecht ginn an huet sech mat 96:79 (29:12, 26:26, 22:19, 19:22) géint d’Musel Pikes behaapt.

Zu Hiefenech konnt sech d’Lokalekipp kloer mat 95:67 (27:17, 23:14, 15:19, ) géint den T71 Diddeleng duerchsetzen, an dat obwuel den Hiefenecher Kapitän Max Schmit schonn no ronn enger Minutt huet misse verletzungsbedéngt ophalen. Allerdéngs huet och den T71 an der éischter Hallschent ouni den Nationalspiller Joe Kalmes missen auskommen, dee wéinst dem Policeasaz an der Stad nokomm ass.

Da gouf et nach eng knapp Heem-Néierlag fir den AB Contern, dee sech knapps mat 67:78 (12:20, 12:25, 25:10, 18:23) géint d’Amicale Steesel huet misse geschloe ginn.

Dammebasket

D’Résidence vu Walfer hat doheem géint d’Amicale keng Problemer. Um Enn huet ee sech mat 97:80 (22:18, 14:18, 34:20, 27:24) duerchgesat a verdeedegt domat déi 2. Tabelleplaz.

Un der Tabellespëtzt bleift iwwerdeems den T71, deen och beim AB Contern ouni Néierlag dës Saison bleift a sech kloer mat 90:64 (26:17, 25:16, 16:19, 23:12) duerchsetzt.