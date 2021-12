Vum 28. bis den 30. Dezember 2021 hätt an der Coque sollen den Novotel-Cup gespillt ginn.

D'Lëtzebuerger Volleyballfederatioun huet en Donneschdeg den Owend an engem Schreiwes matgedeelt, datt den Novotel-Cup net d'nächst Woch an der Coque gespillt gëtt, mä op en aneren Datum verluecht gëtt.

Grond sinn déi aktuell sanitär Situatioun an déi nei Mesuren, déi d'Regierung e Mëttwoch de Moien annoncéiert hat.

Schreiwes FLVB

Le Conseil d’Administration de la Fédération Luxembourgeoise de Volleyball prend note de l’annonce des futures restrictions et des recommandations présentées par le Gouvernement, tendant à limiter les contacts et les rassemblements importants dans le but de ralentir la propagation de la pandémie liée au Covid-19 et notamment les infections dues au variant Omicron, réputé pour être beaucoup plus contagieux que les variants antérieurs.

Ceci incite le Conseil d’Administration de la Fédération Luxembourgeoise de Volleyball, à son grand regret, à reporter à une date ultérieure le traditionnel tournoi international « Novotel-Cup » prévu du 28 au 30 décembre 2021 à la Coque.



Après concertation avec les équipes étrangères invitées et dans le souci de préserver la santé de tous, joueurs et joueuses, entraîneurs, encadrants, bénévoles et spectateurs, le C.A. de la F.L.V.B. suit ainsi l’appel du Gouvernement

