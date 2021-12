Wéi schonn esou dacks an de leschte Méint, huet d'Annonce vun der Regierung, fir d'Coronamesuren nees ze verschäerfen, och Repercussiounen op de Sport.

Iwwert d'Chrëschtdeeg ass et wuel ëmmer méi roueg am Sport, ma mam Novotel-Cup am Volleyball, dem Sylvesterlaf zu Rammerech an och dem Cyclocross op Neijoerschdag zu Péiteng stinn e puer traditionell Rendez-vousen um Enn vum Joer am Kalenner. D'Organisateure vun de verschiddene Competitiounen hunn ënnerschiddlech op d'Annonce vun der Regierung reagéiert.

Nei Corona-Mesuren an den Impakt op de Sport

Nom leschte Joer fält och 2021 den Novotel-Cup an der Coque wéinst der Corona-Pandemie an d'Waasser. No den Entwécklungen an de leschte Wochen hat ee bei der Volleyballfederatioun schonn domadder gerechent, sou d'Presidentin Norma Zambon.

"Wann ech esou d'Zuelen déi lescht Woch gekuckt hunn, dann hunn ech dat dote gefaart, datt dat do géing kommen. Bon ech menge gëschter [Mëttwoch] koum dunn d'Annonce vum Premier a vun der Gesondheetsministesch an dunn hu mir och ganz séier gëschter Owend een CA aberuff a jo du hu mir déi Decisioun geholl."

D'Decisioun, déi 33. Editioun vum Tournoi ze verleeën, ass deene Responsabele vun der FLVB awer net einfach gefall. Um Enn waren et e puer Grënn, déi keen anere Schluss zougelooss hunn.

"Ech mengen et ass elo ganz kuerzfristeg, wann ee weess, datt nach Feierdeeg dertëschent sinn, mir dann awer all am Benevolat do schaffen, huet et eis geschéngt, datt et einfach ze knapp ass, fir déi nei Reegelen do all ëmzesetzen. Mä den Haaptpunkt war awer, datt mir jo all eigentlech opgefuerdert gi sinn, an den nächsten Deeg eis Kontakter ze reduzéieren. An da gesi mir wierklech schwéier, do een Tournoi mat 8 Ekippen organiséieren an Zuschauer."

Wéi eng Repercussiounen d'Ofso fir d'Federatioun huet, kann een elo nach net genee soen, sou d'Norma Zambon.

"Ech hoffen, datt eis Sponsoren, déi elo schonn zougesot hunn, datt déi dann och mat dobäi sinn, wa mir den Tournoi elo iergendwann am nächste Joer dann hoffentlech kënnen nei usetzen. Mat der Coque musse mir och kucken, wat do vu Fraisen op eis duerkënnt, mä am Groussen a Ganze komme mir elo gutt dervun, wa mir dat do elo ofsoen."

Ee geneeën Datum, wéini déi 33. Editioun vum Novotel Cup soll nogeholl ginn, gëtt et den Ament nach net.

"Mir waarden elo emol déi Situatioun of. Wéi dat weider geet, wat d'Regierung vu weideren Decisiounen hëlt. An da musse mir en fonction vun eisem Programm kucken. Ech mengen d'Damme spille jo am Mee/Juni Silver League. D'Häre spillen EM-Qualifikatioun am August. Da musse mir kucken, datt mir dat elo sou tässelen, datt dat och passt. Dat ass definitiv haut nach ze fréi, fir ze soen, wéini mir deen Turnéier do lo usetzen."

Genee wéi d'Volleyball-Federatioun huet och d'Lasel den traditionellen Tournoi de Noël am Basket, Volleyball an Handball e Mëttwoch ofgesot.

Eng Course, déi definitiv och ofgesot ass, ass de Sylvesterlaf zu Rammerech. Wéi et vun den Organisateuren heescht, géing een et esou kuerzfristeg net hikréien, fir nach ee Sécherheetskonzept fir déi 38. Editioun auszeschaffen.

Bei der Vëlosfederatioun wëllt een deen Challenge ugoen. Et wëllt een alles drusetzen, fir déi lescht Coursse vun der Saison mat ënnert anerem dem internationale Cross op Neijoerschdag zu Péiteng an dem Championnat zu Ettelbréck iwwert d'Bün ze kréien, sou de President vun der FSCL Camille Dahm.

"Wann et elo bësse mi streng gëtt, da musse mir mat eise Veräiner kucken, séier Kontakter beieneen droen, dass mir awer nach déi dräi Crossen do kënne maachen, net dass mir rëm eng Kéier wéi d'lescht Joer kee Championnat hunn, dat wier jo dramatisch. Mä momentan gesäit et esou aus, wéi wa mir esou eppes kënnen iwwert d'Ronne kréien. Just logistesch gëtt et méi komplizéiert."

Ier een elo awer eng konkret Decisioun hëlt a méiglech Pläng mécht, wëllt een nach de Vott vum Covid-Gesetz an der Chamber e Freideg ofwaarden.