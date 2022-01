De Museldall huet sech géint d'Red Boys behaapt a fir Käerjeng gouf et eng kloer Victoire géint Esch.

E Samschdeg den Owend stoungen am Dammenhandball déi zwou éischt Véierelsfinalle vun der Coupe des Dames um Programm.

Käerjeng huet sech den Ticket fir d'Halleffinalle geséchert. No 60 Minutten huet ee sech souverän mat 32:18 géint den Handball Esch duerchgesat. No enger ausgeglachener Ufanksphas louchen d'Damme vu Käerjeng an der Paus mat 15:9 a Féierung. An den zweeten 30 Minutten hunn Tina Welter a Co Esch net méi erukomme gelooss an esou verdéngt gewonnen.

An der nächster Ronn steet dann och de Museldall. Mat 29:24 huet ee sech géint d'Red Boys behaapt. Direkt vun Ufank un hat d'Lokalekipp d'Heft an d'Hand geholl an esou louch een an der Paus mat 15:9 a Féierung.

E Sonndeg gëtt nach d'Partie Réiden géint Miersch gespillt. Wéini de Match Dikrech géint Diddeleng gespillt gëtt, steet nach net fest.