De President vun der FLBB war e Sonndeg den Owend de Sport Invité um Radio a war och Invité um Plateau am Sportjournal op der Tëlee.

De President vun der Basketfederatioun huet iwwert déi aktuell Corona-Situatioun geschwat, eleng dëse Weekend goufen 9 Matcher ofgesot.

Donieft ass et och ëm d‘Coupe-Halleffinalle gaangen, déi fir Ufank Februar geplangt sinn an deemno wéi kéinten no hanne verluecht ginn.

De Samy Picard sot am RTL-Interview och datt hien hofft, de Championnat net mussen z‘ënnerbriechen an datt een elo nach net kéint wësse wéi vill positiv Fäll an den nächste Wochen dobäi kéimen oder ob de Peak schonns erreecht wier.

De kompletten Interview mam President vun der FLBB fann dir hei:

Sport Invité Samy Picard