Wéi et am Schreiwes vun der FLBB en Dënschdeg de Moien heescht, hätt een aktuell awer nach kee genauen Datum.

D'Coupe-Halleffinallen am nationale Basket, déi fir den éischte Weekend am Februar am Gymnase vun der Coque geplangt waren, ginn an de Mount Mäerz verluecht. Wéini genee, steet bis ewell nach net fest, dëst wäert an den nächsten Deeg decidéiert ginn.

D'Coupe-Finalle bei den Dammen an Häre sinn u sech fir den 12. Mäerz geplangt, et kéint deemno awer och sinn, datt nach emol um Datum geréckelt gëtt.

Wéinst ze ville Corona-Fäll waren de leschte Weekend am Ganze 4 Matcher bei den Dammen an Hären an der LBBL ausgefall.

Schreiwes vun der FLBB

Because of the ongoing situation and high number of new Covid-19 cases, the basketball federation has, in exchange with the concerned clubs, decided to postpone the cup weekend that was planned for February (4th to 6th) to March.

Therefore, the women’s and men’s semi finals and the cup FLBB finals will be played a month later. At this moment, the final decision on the exact date for these games has not yet been taken. The cup finals (women and men) will also be played in March.