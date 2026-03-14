RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Formel 1Den George Russell gewënnt den éischte Sprint vun der Saison

RTL Lëtzebuerg
De Britt huet sech virun deenen zwee Ferrari-Pilote Leclerc an Hamilton duerchgesat.
Update: 14.03.2026 05:01
Mercedes' British driver George Russell drives during a warm-up for the sprint race ahead of the Formula One Chinese Grand Prix at the Shanghai International Circuit in Shanghai on March 14, 2026. (Photo by JADE GAO / AFP)
© AFP

An der Nuecht op e Samschdeg stoung an der Formel 1 den éischte Sprint vum Joer um Programm, bei deem 19 Ronnen um Circuit zu Shanghai ze fuere waren.

Um Enn konnt de Mercedes-Pilot a Pole-Setter George Russell déi nächst Victoire vun der Saison feieren a sech virun de Ferrari-Piloten Charles Leclerc a Lewis Hamilton duerchsetzen. No São Paulo 2022 ass et déi zweet Sprint-Victoire an der Karriär vum Russell, deen och schonn d’Course zum Optakt vun der Saison an Australien gewonnen hat.

De Weltmeeschter Lando Norris op McLaren ass e Samschdeg de Moien de 4. ginn an de Kimi Antonelli (Mercedes) huet et trotz enger Zäitstrof vun 10 Sekonnen nach op déi 5. Plaz gepackt. Den Oscar Piastri am McLaren huet sech als 6. klasséiert, wärend et fir de Max Verstappen am Red Bull just fir eng 9. Plaz duergaangen ass.

De Qualifying fir d’Course e Sonndeg kënnt Dir e Samschdeg de Moie vu 7h55 un op RTL ZWEE an um RTL Play suivéieren.

Resumé vun der Course

Virun allem déi zwee Ferrari-Piloten Lewis Hamilton a Charles Leclerc haten e gudde Start erwëscht, soudass si allebéid direkt e puer Plaze guttgemaach hunn. De Kimi Antonelli (Mercedes) an de Max Verstappen (Red Bull) waren dogéint net gutt fortkomm an hu jeeweils 6 Positioune verluer.

Den Hamilton an de Pole-Setter George Russell (Mercedes) hu sech an den éischte Ronnen un der Spëtzt ofgewiesselt, duerno konnt de Russell sech awer no an no ofsetzen. Hannendru konnt de Leclerc säi Coequipier Hamilton iwwerhuelen an op Plaz 2 sprangen, et sollt awer net duergoen, fir un de Russell erunzekommen.

Den Antonelli huet iwwerdeems no sengem schwaache Start Plaz ëm Plaz guttgemaach a konnt sech nees op déi 3. Plaz eropschaffen, e Safety-Car-Asaz no 14 Ronnen huet him awer wéinst enger Zéng-Sekonnen-Zäitstrof aus der 7. Ronn net an d’Kaarte gespillt. Den Italieener huet sech dunn dofir decidéiert, d’Strof wärend dem Safety Car an der Box ofzesëtzen.

Nom Neistart an der 16. Ronn goufen et un der Spëtzt keng gréisser Changementer méi, soudass de Russell de Sprint a China virum Ferrari-Duo Leclerc an Hamilton fir sech entscheede konnt.

FORMULA 1 HEINEKEN CHINESE GRAND PRIX 2026

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.