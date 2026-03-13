D’Sparta Bartreng bleift no enger 87:54 Victoire géint d’Musel Pikes un der Tabellespëtzt. D’Gäscht louche wuel 9:0 a Féierung, duerno huet d’Lokalekipp awer dominéiert a fréi fir d’Entscheedung gesuergt. De Yannick Verbeelen (18 Punkten) a Max Logelin (14 Punkten) hu bei der Sparta am beschte getraff.
De Co-Leader Arantia deklasséiert de Stater Racing mat 116:95. D’Lokalekipp louch an der Paus mat 73:43 a Féierung an hat schonn 12 Dräier virum Säitewiessel getraff. Am drëtte Véierel huet d’Arantia d'100-Punkte-Mark geknackt, Spannung sollt an dësem Match keng opkommen. Fënnef Spiller bei der Arantia hunn zweestelleg getraff, 27 Punkten goungen op de Kont vum Anthony Carter.