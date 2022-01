Trotz der ugespaanter Situatioun hofft den FLBB-President Samy Picard awer, datt d´Championnat net muss ënnerbrach ginn.

D'Halleffinallen am Lëtzebuerger Basket, goufe wéinst der Corona Pandemie an deem domadder verbonnene "Concept Sanitaire" vum Februar an de Mäerz verluecht. De leschte Weekend konnten am Championnat net manner wéi 9 Matcher, queesch duerch all Divisiounen, net gespillt ginn. E Mëttwoch an en Donneschdeg gëtt souwuel bei den Damme wéi och bei den Hären an der LBBL gespillt. Bis elo sinn d'Matcher bei den Dammen tëscht dem Gréngewald a Walfer a bei den Hären tëscht Steesel a Bartreng ofgesot.

Trotz der ugespaanter Situatioun hofft den FLBB-President Samy Picard awer, datt d'Championnat net muss ënnerbrach ginn:"Mir hunn nach all am Kapp wat et heescht, fir ee Championnat ze ënnerbriechen an dann ze kucke fir et duerno ënnert een Hutt ze kréien. Fir ee seriöt Championnat bis zum Schluss ze spillen, ass et deen Zenario dee mir wëllen evitéieren. Mir kucke wéi d´Saach evoluéiert. Mir wäerten och nach weider mat esou Situatioune konfrontéiert sinn., datt Matcher mussen ofgesot ginn. Mir kucke vu Woch zu Woch wou et higeet a wéini ee muss agräifen."

Den FLBB-President Samy Picard

E Mëttwoch an en Donneschdeg steet de 16. Spilldag um Programm. Mat ënnert anerem der Spëtzepartie bei den Hären, tëscht Esch an Ettelbréck. Alleguerten d'Matcher kenn dir bei eis an der Live Arena kucken.