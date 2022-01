Donieft hunn d'Pikes d'Fiels geklappt an den T71 de Racing. Bei den Damme gouf et eng weider Victoire fir den T71 a Wolz huet zu Conter gewonnen.

E Mëttwoch den Owend war et am Basket-Championnat bei den Dammen an den Hären den Optakt vum 16. Spilldag.

D'Etzella Ettelbréck huet de Spëtzematch beim Basket Esch mat 79:68 (29:15, 24:26, 16:12, 10:15) gewonnen. Déi Ettelbrécker haten de bessere Start an de Match a louchen no den éischten 10 Minutte mat 29:15 a Féierung. D'Gäscht hunn d'Lokalekipp duerno net erukomme gelooss an esou ass et beim Stand vun 53:41 aus Siicht vun der Etzella an d'Paus gaangen. Am drëtten an am véierte Véierel hu Gutenkauf a Co d'Nues weider vir behalen, fir de Match um Enn mat 79:68 ze gewannen. De Yann Wolff war bei den Ettelbrécker mat 26 Punkten de beschte Scorer. Op Escher Säit war et de Joé Biever mat 16 Punkten.

Serréiert war de Match tëscht Conter an Hiefenech. Nodeems Hiefenech de ganze Match iwwer ëmmer knapp a Féierung louch, konnt Conter am leschte Véierel d'Féierung iwwerhuelen. Véier Minutte viru Schluss louch den AB nach vir, ma dunn ass et de Gäscht gelongen, fir sech nees eng Avance erauszespillen. Hiefenech huet sech um Enn mat 70:65 (16:10, 14:18, 21:21, 19:16) zu Conter duerchgesat a sech wichteg Punkte geséchert.

Enk war de Match och tëscht dem T71 an dem Racing. Ëmmer nees huet d'Féierung am Match gewiesselt. Déi Diddelenger waren zum Schluss eng Grëtz besser an hu mat 68:62 (19:17, 14:12, 13:17, 22:16) géint de Veräin aus der Stad gewonnen.

D'Musel Pikes hu sech mat 91:78 (17:16, 27:17, 26:19, 21:26) géint d'Arantia Fiels behaapt.

En Donneschdeg gëtt nach d'Partie Hesper géint Walfer gespillt. An de Match Amicale Steesel géint Sparta Bartreng muss wéinst Coronafäll méi spéit gespillt ginn.

Dammen

Den T71 Diddeleng huet de Match géint d'Sparta Bartreng dominéiert a sech kloer mat 94:54 (21:15, 27:3, 20:17, 26:19) behaapt. An der Paus louchen d'Damme vun Diddeleng, déi dës Saison nach kee Match verluer hunn, scho mat 48:18 a Féierung.

No engem enke Match huet Conter mat 63:67 (21:14, 8:11, 14:22, 20:20) géint den Opsteiger Wolz de Kierzere gezunn.

Enk war d'Partie och tëscht de Musel Pikes an dem Basket Esch. 4 Minutte viru Schluss louch beim Stand vun 59:58 aus Siicht vun de Pikes nëmmen ee Punkt tëscht béide Veräiner. An de leschte Minutte ass et den Damme vun der Musel awer gelongen d'Féierung ze behaapten a sech um Enn mat 70:60 (17:21, 21:13, 15:13, 17:13) duerchsetzen.

D'Partie Amicale Steesel géint Etzella Ettelbréck gëtt en Donneschdeg den Owend gespillt. An de Match Gréngewald géint Hueschtert huet wéinst Coronafäll missen ofgesot ginn.