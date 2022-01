D'Ekipp vum Lëtzebuerger Nationaltrainer Nikola Malesevic huet sech mat 31:26 duerchgesat.

E Freideg den Owend huet d'Lëtzebuerger Härennationalekipp hiren 1. Match an der 1. Phas vun der Qualifikatioun fir d'Handball-Weltmeeschterschaft 2023 gespillt. D'FLH-Formatioun konnt sech no 60 Minutten iwwert eng 31:26-Victoire géint d'Färöer Inselen freeën.

Déi éischt 30 Minutten tëscht de Färöer Inselen a Lëtzebuerg waren ausgeglach a beim Tëschestand vun 11:10 aus Siicht vun de Lëtzebuerger ass et an d'Paus gaangen. Duerno huet d'Ekipp vum Nationaltrainer Nikola Malesevic et fäerdeg bruecht, fir sech lues awer sécher eng Avance erauszespillen. No 45 Minutte stoung et 22:16 aus Siicht vun der Ekipp aus dem Grand-Duché an um Enn huet ee mat 31:26 gewonnen.

Lettland huet sech am anere Match misse mat 23:36 (13:21) géint Italien geschloe ginn.

E Samschdeg spillt Lëtzebuerg um 18 Auer géint Lettland an e Sonndeg heescht e Géigner um 16.30 Auer nach Italien. Béid Partië kënnt Dir live op RTL.lu kucken.

D'Qualifikatioun gëtt a Form vun engem Mini-Tournoi op de Färöer Inselen gespillt. Déi éischt zwou Ekippe kommen eng Ronn weider.