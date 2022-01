Am drëtte WM-Qualifikatiounsmatch hunn d'Lëtzebuerger trotz enger staarker Leeschtung mat 28:29 de Kierzere gezunn.

No der Victoire op de d'Färöer Inselen an dem Remis géint Lettland gouf et fir d'Lëtzebuerger Hären e Sonndeg an der WM-Qualifikatioun eng Defaite géint Italien.

Wéi ze erwaarde sinn d'Italiener mat vill Tempo an de Match gestart a krute sech fréi eng gewësse Féierung opgebaut. Lëtzebuerg huet sech awer och net verstoppt a sou ass een tëschenduerch nees bis op ee Gol ugeréckt. Mat engem Spillstand vun 18:14 aus der Siicht vun den Italiener ass et dann no 30 Minutten an d'Paus gaangen.

Nom Säitewiessel sinn d'Lëtzebuerger dann awer immens gutt aus de Vestiairë komm. Aus engem Réckstand vu véier Goler ass et gelongen auszegläichen an déi italienesch Ekipp domat ënner Drock ze setzen. Bis zum Schluss war et en oppene Match, deen Italien mat engem knappen 29:28 fir sech entscheede konnt.

Lëtzebuerg steet domat an der Tabell mat dräi Punkten op der zweeter Plaz a muss hoffen, dass d'Färöer Inselen de Match e Sonndeg den Owend géint Lettland net wannen, fir déi zweet Plaz ze halen.