Den US Hiefenech entscheet d'Partie mat 82:63 fir sech, och d'Résidence an d'Etzella wannen hir Matcher.

E Sonndeg stoung am nationale Basketchampionnat bei den Dammen an den Hären de 17. Spilldag um Programm.

Den Iwwerbléck vun den Hären

Am Spëtzegrupp huet sech Hiefenech mat 82:63 (24:14, 14:18, 21:19, 23:12) géint de Basket Esch behaapt a sammelt domat wichteg Punkten. Am éischte Véierel hunn d'Hiefenecher hir Stäerkte gewisen a louchen sou mat 10 Punkten a Féierung. Duerno huet een de Gaascht vun Esch awer e bësse gewäerde gelooss, wat sech och negativ op de Score ausgewierkt huet. No engem drëtte Véierel op Aenhéicht huet den US Hiefenech dann awer nach ee Mol opgedréit a wënnt um Enn eng wichteg Partie verdéngt mat 82:63.

Da konnt sech och d'Etzella mat 77:68 (20:12, 18:23, 16:21, 23:12) géint d'Musel Pikes duerchsetzen. Déi Ettelbrécker haten no enger gudder Ufanksphas liicht de Fuedem verluer, hunn am leschte Véierel dann awer alles kloer gemaach.

Leader bleift un der serréierter Tabellespëtzt d'Résidence Walfer. Mat enger staarker Prestatioun hu si sech mat 107:70 (28:16, 31:16, 29:24, 19:14) géint den AB Contern behaapt. Schonn no der éischter Hallschent vum Match konnt ee scho sou gutt wéi den Deckel dropmaachen. Bis zum Schluss huet Walfer den Tempo héich gehalen a wënnt domat um Enn ouni gréisser Problemer.

Fir de Racing Lëtzebuerg gouf et am Match géint d'Amicale Steesel dann nach eng 75:85-Defaite (21:25, 12:16, 14:22, 28:22) an d'Arantia Fiels wënnt mat 85:66 (15:17, 17:11, 23:20, 30:18) géint den T71 Diddeleng.

© Shari Schenten

Den Iwwerbléck vun den Dammen

Bei den Dammen huet d'Etzella mat 62:106 (13:29, 19:23, 12:32, 18:22) géint den Tabelleleader vun Diddeleng de Kierzere gezunn. Den T71 ass mat engem staarken éischte Véierel gestart an hat de Match och am weidere Spillverlaf ënner Kontroll. D'Victoire fir déi Diddelenger stoung zu kengem Moment a Gefor a sou muss sech Ettelbréck um Enn kloer geschloe ginn.

Méi knapps war et beim Basket Esch, dee sech mat 98:95 (26:20, 24:26, 19:16, 18:25, 11:8) an der Overtime géint Steesel behaapt huet. Et ass hin an hir gaangen a béid Ekippen hu sech näischt geschenkt. 11 Punkten an der Overtime ass der Lokalekipp vun Esch um Enn duergaangen, fir sech d'Victoire géint d'Amicale ze sécheren.

D'Musel Pikes hu sech mat 79:57 (22:19, 19:13, 20:11, 18:14) géint de Gréngewald duerchgesat. No engem ausgeglachenen éischte Véierel ass vun de Gäscht aus dem Gréngewald net méi vill komm. Dat huet d'Lokalekipp fir sech genotzt an de Virsprong bis zum Schluss net méi aus der Hand ginn.

Zu Wolz gouf et dann nach fir d'Sangliers eng 71:80-Defaite (16:8, 19:27, 21:24, 15:21) géint Walfer an d'Sparta huet sech misse mat 67:78 (13:27, 24:13, 18:21, 12:17) géint den AB Contern geschloe ginn.