Bei den Dammen huet Wolz doheem däitlech géint d'Musel Pikes verluer an d'Résidence huet sech géint den AB Contern behaapt.

Um Donneschdeg Owend sinn am Basketballchampionnat souwuel bei den Damme wéi och bei den Hären Nodrosmatcher gespillt ginn.

Bei den Hären huet sech d'Amicale Steesel am Nodrosmatch vum 15. Spilldag iwwerraschend mat 93:90 (27:25, 15:27, 35:16, 16:22) zu Walfer bei der Résidence duerchgesat. An der éischter Hallschent huet d'Heemekipp de Match dominéiert a louch an der Paus mat 52:42 vir. D'Gäscht hunn no der Paus en anert Gesiicht gewisen a konnten den drëtte Véierel däitlech mat 35:16 fir sech entscheeden. Walfer huet am leschte Véierel eng Reaktioun gewisen, huet sech um Enn awer knapp misse geschloe ginn.

Dammen

Bei den Damme konnt sech d'Résidence an engem Nodrosmatch vum 15. Spilldag mat 77:71 (21:21, 17:20, 10:10, 29:20) géint den AB Contern duerchsetzen. Bis zur Paus konnt keng vu béiden Ekippe sech entscheedend ofsetzen. Och am drëtte Véierel war de Match ausgeglach. Am leschte Véierel huet d'Heemekipp mat enger konzentréierter Leeschtung de Match gedréint an um Enn och verdéngt gewonnen.

Am Nodrosmatch vum 13. Spilldag hu sech d'Musel Pikes däitlech mat 103:67 (33:17, 21:14, 22:13, 27:23) zu Wolz behaapt. D'Pikes bleiwen op der zweeter Plaz a Wolz um Wupp vun der Tabell.

Um Mëttwoch Owend hat de Gréngewald doheem mat 76:50 (18:15, 15:16, 25:8, 18:11) géint de Basket Esch gewonnen.

