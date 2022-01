Den Tom Schumacher feiert als neien Trainer vum T71 direkt seng 1. Victoire iwwerdeems bei den Dammen d'Sparta an och Wolz an d'Relegatioun mussen.

Diddeleng ass besser an de Match gestart an huet esou och verdengtemoossen den 1 Quarter (27:18) fir sech entscheet. Dono ass d'Reaktioun vun der Etzella komm, an ënnert dem Impuls vum Philippe Gutenkauf, deen um Enn op 18 Punkte kennt, huet d''Etzella de Match konnten dréinen an ass mat 4 Punkte Virsprong an de leschte Quarter gaangen. An der Schlussphase ass et immens serréiert hier gaangen, sou dass et mat 73:73 an d'Verlängerung huet misste goen. Do hat den T71 de längeren Otem a gewënnt um Enn mat 82:77 (27:18, 15:21, 14:21, 17:13, 9:4) géint d'Etzella.

Eng iwwerraschend Victoire gouf et doheem fir d'Musel Pikes géint de Basket Esch. An engem spannende Match konnt sech iwwer déi 40 Minutte kee richteg ofsetzen an et ass serréiert bis zum Schluss bliwwen. D'Pikes hu sech schlussendlech duerch e Dräier vum William Francis Christmas mat 78:75 (21:19, 21:18, 13:16, 23:22) géint Esch duerchgesat.

An deenen anere Matcher huet Hiefenech doheem mat 64:73 (12:19, 25:21, 16:12, 11:21) no engem schlechte 4. Quarter sech géint Walfer misse geschloe ginn. Walfer ass domat weider 1. an der Tabell.

Contern huet doheem mat 85:92 (23:18, 20:21, 16:26, 26:27) géint d'Sparta verluer.

De Match tëscht Hesper a Racing ass et an d'Overtime gaangen. Hei konnt sech no 5 Minutten Extra Spillzäit de Racing mat 94:89 behaapten.

An dann konnt sech nach d'Amicale Steesel doheem mat 87:83 (28:24, 23:18, 22:18, 14:23) géint d'Fiels duerchsetzen.

Steesel vs Fiels / © Shari Schenten

Den Iwwerbléck vun den Dammen

Bei den Damme war et de leschte Spilldag vun der Phase 1 an der Qualifikatioun.

Damme vun der Musel konnten hire leschte Match géint Steesel gewannen a stinn domat um Enn op der 2. Plaz an der Tabell, hannert dem T71 Diddeleng. Dammen aus der Forge du Sud stinn op der 1. Plaz. Sie konnten hire Match mat 81:66 géint Esch gewannen. Contern huet an engem spannende Match d'Etzella mat 92:88 geklappt.

Plazen 1-8 an der Tabell sinn an d’Phas 2 an der Qualifikatioun komm a spille jeeweils nach eng Kéier 7 Matcher (4xHome, 3xAway) géinteneen. Réischt dono fänkt dann de Playoff fir Dammen un.

No de Néierlage vun der Sparta géint Walfer (62:92) a vu Wolz géint de Gréngewald (41:69) steet also och fest dass souwuel d'Sparta wéi och Wolz an d'Relegatioun mussen. Do geet et da géint déi 2 bescht Ekippen aus der Nationale 2 em den Op-an Ofstig.