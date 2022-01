Iwwerdeems ka Rëmeleng an der Relegatioun géint Réiden wannen. An der AXA-League bei den Damme goufen et Victoirë fir Diddeleng an de Museldall.

E Samschdeg den Owend war am Lëtzebuerger Handball-Championnat bei den Dammen den 12. Spilldag. Iwwerdeems stoung bei den Hären de 6. Spilldag an der Relegatioun um Programm.

Härenhandball

Relegatioun



Bartreng ass konzentréiert an de Match gaangen a huet sech duerch séieren Handball séier mat 12:5 konnten ofsetzen. Bis d'Hallschent sollt sech net vill um Spillverlaf änneren, sou dass Bartreng an der Paus mat 19:11 géint den HB Museldall a Féierung louch. No der Paus huet d'Lokalekipp den Uschloss net méi fonnt, sou dass de Museldall um Enn mat 26:32 géint Bartreng verléiert.

De Favorit vu Rëmeleng konnt sech vun Ufank un eng fréi Féierung erausspillen an huet dëst och bis zum Schluss verdeedege konnten. Rëmeleng gewënnt kloer zu Réiden mat 38:26.

Dammenhandball

D'Damme vum Standard hu misse Forfait erklären, sou dass de Match 20:0 fir den HB Käerjeng gewäert gouf.

Damme vum HB Diddeleng hu vun Ufank un de Match an d'Hand geholl an hu sech séier e klenge Virsprong erausgespillt. Dëse gouf bis d'Paus op 8 Goler ausgebaut (18:10). No der Paus sollt sech um Spillverlaf näischt änneren, sou dass sech Diddeleng an eegener Hal mat 34:19 géint Red Boys duerchsetzt.

Relativ änlech ass et op der Musel gelaf, wou den HBM Besuch vun Esch hat. Obwuel d'Damme vun Esch de Match déi éischt 15 Minutte relativ ausgeglach gestalt hunn, konnte si Mëtt vun der 1. Hallschent dem Tempo vun der Lokalekipp net méi matgoen a si mat engem Retard vu 7 Goler an d'Paus gaangen. De Museldall sollt sech no 60 Minutte verdéngt mat 33:16 géint Esch behaapten.