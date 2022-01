Zanter dem 13. Januar kämpfen déi beschten Handballnatiounen aus Europa ëm den Titel vum Europameeschter, dat an Ungarn an an der Slowakei.

Virronn

Mat 6 Gruppe an all Kéiers 4 Länner ass et Mëtt Januar lassgaangen.

Am Grupp A konnt sech Dänemark kloer mat 3 Victoiren duerchsetzen, Montenegro koum mat 2 Victoirë weider, Slowenien an Nordmazedonien hate keng Chance. E ganzt änlecht Bild am Grupp B, hei mat Island virun Holland, Ungarn a Portugal. Am Grupp C ass dann kee laanscht d'Fransouse komm, déi och 3 Victoirë konnten erausspillen. Kroatien huet sech als 2. qualifizéiert, Serbien an d'Ukrain waren eraus. De Grupp D goung un Däitschland, dat viru Polen, Belarus an Éisträich. Am Grupp E war et Spuenien viru Schweden, Tschechien a Bosnien-Herzegowina an am Grupp F huet Russland Norwegen, d'Slowakei a Litauen hannert sech gelooss.

Haaptronn

Den 1. an 2. aus all Grupp hu sech fir d'Haaptronn qualifizéiert, déi an zwou Gruppe gespillt goufen. Hei gouf et dann och fir verschidde Favoritten déi éischten Néierlagen.

An der Grupp 1 konnt sech Frankräich duerchsetzen, dat virun Dänemark. Béid Ekippen haten an deene 5 Matcher eng Kéier verluer. Frankräich mat 21:29 géint Island, déi drëtten an der Grupp goufen an elo ëm d'Plaz 5 spillen, an Dänemark mat 29:30 géint Frankräich. Den nach Vize-Europameeschter Kroatien koum an dëser Grupp just op déi 4. Plaz a war domadder ganz eliminéiert.

D'Grupp 2 ass u Spuenien gaangen, déi hir eenzeg Néierlag géint Norwegen haten, dat mat 23:27. Hannert hinnen huet sech Schweden qualifizéiert, déi hiren eenzege Match schonn an der Virronn géint Spuenien verluer haten. D'Matcher géint d'Ekippen aus der selwechter Grupp vun der Virronn hunn och an der Haaptronn gezielt. Op d'Plaz 3 koum Norwegen, déi zwar géint Spuenien gewanne konnten, déi awer an der Virronn scho géint Russland verluer haten an an der Haaptronn géint Schweden de Kierzere gezunn hunn. Och si qualifizéiere sech fir de Match ëm d'Plaz 5, wou si op Island treffen.

Finallronn

D'Halleffinalle sinn e Freideg um 18 Auer (Spuenien-Dänemark) an um 20.30 Auer (Frankräich-Schweden). De Match ëm d'Plaz 5 (Island-Norwegen) ass och e Freideg, dat awer schonn um 15.30 Auer. De Match ëm d'Plaz 3, wou déi zwee Veréierer vun den Halleffinallen untrieden, ass e Sonndeg um 15.30 an d'Finall gëtt de selwechten Dag ëm 18 Auer gespillt.