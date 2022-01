E Freideg den Owend ginn d'Halleffinalle vun der Handball-Europameeschterschaft gespillt.

Den Titelverdeedeger Spuenien huet e Freideg den Owend bei der Handball-EM d'Finall erreecht. D'Spuenier hunn de Weltmeeschter Dänemark an der Halleffinall mat 29:25 (13:14) geklappt an hunn elo e Sonndeg an der Finall d'Chance, sech fir d'drëtte Kéier noeneen EM-Gold ze sécheren.

Viru 7.286 Spectateuren am MVM Dome zu Budapest huet den Aleix Gomez Abello déi meescht Goler (11) markéiert. Fir d'Dänen, déi zanter 2012 op een EM-Titel waarden, huet den Toppstar Mikkel Hansen (8 Goler) am heefegste getraff.

Géint wie Spuenien e Sonndeg den Owend an der Finall um 18 Auer untriede muss, decidéiert sech den Owend am Match tëscht dem Olympiagewënner Frankräich an dem Rekord-Europameeschter Schweden.

Virun den Halleffinallen hat sech Norwegen déi fënneft Plaz geséchert. An der Verlängerung huet ee sech mat 34:33-Victoire (27:27, 16:12) géint Island behaapt. Norwegen ass domadder och fir d'WM 2023 qualifizéiert.