E Freideg den Owend war bei den Hären de kompletten 19. Spilldag an der LBBL.

An der Course ëm eng Plaz an de Playoffs huet den T71 Diddeleng e Freideg den Owend bei de Musel Pikes e klenge Réckschlag missen astiechen. Am zweete Matcher ënnert dem Trainer Tom Schumacher huet den T71 sech missen no engem enke Match mat 74:79 (22:26, 17:24, 26:17, 9:12) op der Musel geschloe ginn. Fir d'Musel Pikes leeft et domadder weider gutt, et huet ee véier vu fënnef Matcher an de leschte Woche fir sech entscheet.

Keng Problemer hat dogéint Conter beim Racing. No véier Véierel huet ee kloer mat 102:73 (21:23, 23:17, 35:20, 23:13) gewonnen. An der Paus stoung et 44:40 aus Siicht vun de Gäscht. Conter séchert sech deemno wichteg Punkten an der Course ëm déi 8. Plaz.

D'Sparta huet mat 77:86 (18:23, 26:16, 8:23, 25:24) géint Hiefenech de Kierzere gezunn. Déi Bartrenger louchen an der Paus nach knapp mat 44:39 a Féierung, ma no der Paus huet een d'Gäscht duerch een 8:23 misse laanschtzéie loossen. Hiefenech konnt déi knapp Avance bis zum Schluss behaapten a sech esou d'Victoire sécheren.

D'Fiels huet mat 74:75 (19:18, 16:26, 19:16, 20:15) géint den Telstar verluer.

De Leader Walfer huet ouni seng zwee professionell Spiller beim Basket Esch mat 70:67 (11:16, 24:21, 17:16, 18:14) gewonnen.

D'Amicale Steesel huet mat der 80:76-Victoire (24:19, 19:23, 22:21, 15:13) zu Ettelbréck e grousse Schrëtt a Richtung Playoffs gemaach.

E Sonndeg sinn da schonn déi zwee éischt Matcher vum 20. Spilldag. D'Etzella spillt géint Hesper a Conter kritt et mat der Fiels ze dinn. Déi weider Partië sinn de 5. Februar.

Bei den Damme gëtt dëse Weekend net gespillt. De 4. Februar fänkt hei déi 2. Phas vun der Qualifikatioun un.