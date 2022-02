E Mëttwoch den Owend war den Nodrosmatch vum 14. Spilldag an der LBBL an do stounge sech d'Häre vun de Musel Pikes a Sparta Bartreng géintiwwer.

Et leeft weider gutt fir d'Musel Pikes, déi sech dës Kéier awer nëmme ganz knapp konnte géint de Géigner vu Bartreng duerchsetzen mat 96:95 (22:27, 24:25, 28:27, 22:16).