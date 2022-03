Donieft wanne bei den Hären d’Red Boys géint Käerjeng a bei den Damme klappt den HB Museldall den HB Esch.

E Samschdeg den Owend war am Lëtzebuerger Handball-Championnat bei den Hären den Optakt vum 2. Spilldag am Titel-Playoff a vum 11. Spilldag am Relegatioun-Playoff. Bei den Damme war et 2. Spilldag vum Titel-Playoff an och vum Relegatioun-Playoff.

Härenhandball

Titelgrupp

De Spëtzematch vum Owend tëscht dem HC Bierchem an dem HB Esch huet gehale wat e versprach huet. D’Spectateure kruten ee ganz spannenden a serréierte Match op Aenhéicht gebueden, an deem keng Ekipp sech konnt ofsetzen. Och wann déi Escher tëschenzäitlech 5 Goler Avance haten, ass d’Lokalekipp nees zréckkomm an hat ronn 7 Minutte viru Schluss nees ausgeglach. Dono ass et hin an hir gaangen an an der leschter Minutt konnt keng Ekipp méi e Gol markéieren, wouropshin de Match mat 29:29 op en Enn gaangen ass.

Fir den HB Käerjeng gouf et doheem géint d’Red Boys vun Déifferdeng näischt ze huelen. Schonn an der Paus louchen déi Déifferdenger komfortabel mat 20:13 a Féierung, sou dass si um Enn d’Partie souverän mat 37:29 fir sech entscheede konnten.

Relegatioun

Dammenhandball

Titelgrupp

Zu Dikrech konnt d’Lokalekipp sech an enger ganz enker Partie mat 26:25 géint Diddeleng behaapten. De ganze Match iwwer louche béid Ekippe Kapp u Kapp, ma um Enn konnt de Chev Dikrech d’Féierung iwwer d’Zäit retten.

Am zweete Match vum Owend haten d’Red Boys doheem géint den HB Käerjeng keng Chance an hunn um Enn 20:31 verluer. An der Paus hat et nach 10:12 gestanen, ma an der zweeter Hallschent hunn di Käerjenger Dammen du kuerze Prozess mat de Red Boys gemaach.

Um leschte Match vum Owend ass et zum Duell tëscht dem HB Esch an dem HB Museldall komm, wat d’Visiteure fir sech entscheede konnten. Schonn zur Paus stoung et 7:14 aus Siicht vun den Escherinnen an dee Virsprong vu 7 Goler huet d’Ekipp aus dem Museldall sech bis zum Enn net méi huele gelooss, sou dass d’Partie 20:27 ausgaangen ass.

Relegatioun