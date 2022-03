E Mëttwoch den Owend war et am Basket d'Suite vun den Halleffinallen an der Coupe.

Nodeems sech en Dënschdeg den Owend schonn den T71 Diddeleng bei den Dammen an d'Fiels bei den Häre fir d'Finall vun der Coupe am Basket qualifizéiert hunn, sinn e Mëttwoch den Owend déi zwee aner Finaliste gesicht ginn. Den Optakt am Gymnase vun der Coque huet de Match Basket Esch géint Résidence Walfer bei den Damme gemaach. Walfer konnt sech um Enn knapp mat 68:61 (20:18, 15:19, 11:13, 22:11) géint Esch duerchsetzen. D'Decisioun an der Partie, an där sech béid Ekippe schwéier gedoen hunn, ass eréischt an de leschte Minutte gefall. Walfer konnt no engem klenge Laf sech déi Avance erausspillen. Wärend der Partie hat d'Féierung ëmmer nees gewiesselt. An der Paus louch Esch mat 37:35 a Féierung. Bei den Häre gëtt am Match tëscht dem Basket Esch an dem Telstar Hesper um 20.45 Auer de Géigner vun der Fiels gesicht. E Samschdeg gi béid Finalle gespillt. D'Matcher kënnt Dir live op RTL ZWEE an am Stream op RTL.lu kucken. D'Resultater am Iwwerbléck