Diddeleng huet sech an den 1/2-Finalle vun der Coupe kloer mat 106:69 géint Steesel duerchgesat.

En Dënschdeg den Owend war am Gymnase vun der Coque den Optakt vun den 1/2-Finallen an der Coupe am Basket.

Den Ufank hunn d'Damme gemaach. D'Amicale Steesel an den T71 Diddeleng stounge sech hei géintiwwer. Um Enn gouf et eng kloer 106:69-Victoire (29:22, 24:14, 26:16, 27:17) fir de Favorit Diddeleng. An der Paus louchen d'Nadia Mossong a Co scho mat 53:36 a Féierung.

E Mëttwoch den Owend decidéiert sech mat wiem den T71 et e Samschdeg an der Finall ze di kritt. De Basket Esch spillt um 18h30 géint d'Résidence Walfer.

Bei den Hären ass en Dënschdeg den Owend um 20.45 Auer déi éischt 1/2-Finall tëscht der Fiels an der Etzella. E Mëttwoch den Owend spillen nach de Basket Esch an den Telstar Hesper géinteneen.

1/2-Finalle vun der Coupe kënnt Dir am Livestream mat Commentaire op RTL.lu kucken. D'Finalle ginn de Weekend op RTL ZWEE iwwerdroen.

Den Iwwerbléck vun de Coupe-Resultater