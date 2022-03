E Mëttwoch den Owend huet Esch wéi erwaart kloer géint Miersch gewonnen.

E Mëttwoch den Owend huet an engem Nodrosmatch fir de Kont vum 1. Spilldag am Titel-Playoff an der Axa League am Handball Esch souverän mat 41:22 géint Miersch gewonnen. Duerch dës Victoire steet Esch elo un der Tabellespëtzt. Dat mat engem Punkt méi wéi d'Red Boys, déi awer ee Match manner gespillt hunn.

Da war e Mëttwoch och nach e Match vum 3. Spilldag. Hei huet sech Bierchem an engem enke Match mat 29:27 zu Käerjeng duerchgesat. Duerch dëse Succès bleift Bierchem an der Tabell un Diddeleng drun.