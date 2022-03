En Donneschdeg den Owend um 18 Auer war zu Berlin den Tirage vun der Qualifikatiounsronn fir d'Euro 2024 an Däitschland.

D'Lëtzebuerger waren do nogeréckelt, nodeems Russland a Belarus gespaart goufen. Am Ganze ginn et 8 Gruppe mat allkéiers 4 Ekippen.

Grupp 1: Lëtzebuerg, Tierkei, Portugal, Nordmazedonien

Grupp 2: Finnland, Slowakei, Norwegen, Serbien

Grupp 3: Estland, Israel, Island, Tschechien

Grupp 4: Färöer Inselen, Rumänien, Éisträich, Ukrain

Grupp 5: Belsch, Griicheland, Kroatien, Holland

Grupp 6: Georgien, Litauen, Ungarn, Schwäiz

Grupp 7: Kosovo, Bosnien-Herzegowina, Slowenien, Montenegro

Grupp 8: Italien, Lettland, Frankräich, Polen

Gespillt ginn am Ganze 6 Tier, dat den 12. an 13. Oktober 2022, de 15. a 16. Oktober 2022, den 8. an 9. Mäerz 2023, den 11. an 12. Mäerz 2023. de 26. a 27. Abrëll 2023 a schlussendlech de leschten Tour den 30. Abrëll 2023.