Den T71 war quasi de ganze Match a Féierung, ma um Enn huet een Dräier vum Tom Konen de Match zu Gonschte vun der Amicale decidéiert.

E Sonndeg den Owend ass am Härebasket déi drëtt Finall am Championnat tëscht Steesel an Diddeleng gespillt ginn. An enger ganz serréierter Partie huet Steesel sech mat 86:84 (16:24, 26:26, 21:18, 23:16) géint Diddeleng duerchgesat. Domadder geet d'Amicale an der Best-of-Five-Serie mat 2:1 a Féierung a kéint den nächste Samschdeg mat enger weiderer Victoire beim T71 den Titel fir sech entscheeden.

Et dierf ee gespaant sinn, wéi sech d'Ekipp vum Tom Schumacher den nächste Weekend wäert virun den eegene Spectateure presentéieren. Déi Diddelenger louchen an der 3. Finall quasi de ganze Match, och wa just knapp, géint d'Amicale a Féierung. 9 Sekonne viru Schluss huet dunn een Dräier vum Tom Konen déi Steeseler mat 85:84 a Féierung bruecht an esou fir d'Victoire gesuergt. De Match ass mat engem 86:84 op en Enn gaangen.

© Shari Schenten / RTL

Bei den Dammen huet Diddeleng e Sonndeg den Titel vun zejoert verdeedegt.