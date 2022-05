E Sonndeg den Owend stoung am Dammebasket déi 2. Finall an der Best-of-3-Serie tëscht der Résidence Walfer an dem T71 Diddeleng um Programm.

Hei konnten déi Diddelengerinnen och den zweete Match mat 94:88 (29:25, 18:8, 21:32, 26:23) fir sech entscheeden an domat den Titel aus dem leschte Joer verdeedegen.

An den éischten 10 Minutte konnt keng Ekipp sech wierklech ofsetzen an et ass mat engem Virsprong vu 4 Punkte fir Diddeleng an den zweete Véierel gaangen. Hei ware béid Formatiounen net méi sou gutt wéi am Ufank, ma virun allem Walfer huet staark nogelooss, soudass et mat enger Avance vu 14 Punkten fir den T71 an d’Paus gaangen ass.

Do schéngt de Walfer Trainer awer déi richteg Wieder fonnt ze hunn, well seng Ekipp duerch eng engagéiert Leeschtung nees op 3 Punkten erukomm ass. Ma an de leschten 10 Minutte waren et nees d’Damme vun Diddeleng, déi d’Iwwerhand behal hunn a sou de Championstitel verdeedege kënnen.