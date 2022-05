Vun der Saison 2023/2024 u wäert een an der Axa League nees op den ale System zeréckgoen. Aacht Ekippe wäerten da just nach vertruede sinn.

An engem Referendum "Zukunftsdësch" vun der Lëtzebuerger Handballfederatioun huet sech d'Majoritéit vun de Veräiner fir e Retour op aacht Ekippen an der Axa League ausgeschwat. D'Veräiner konnten tëscht enger Liga mat aacht oder zéng Ekippe wielen. 24 Stëmme ware fir e Retour op 8 Ekippen an 21 Stëmme ware fir de System, wéi en elo ass.

Fir d'Saison 2023/2024 gëllt déi nei Reegelung.

Donieft huet d'FLH en Donneschdeg matgedeelt, datt déi nächst Saison d'Punkten no der Qualifikatiounsronn net méi gedeelt ginn, mä fir den Titelgrupp onverännert bleiwen.